«Сочи» расторг контракт с форвардом Соколовым

«Сочи» расторг контракт с форвардом Константином Соколовым, информирует пресс-служба клуба.

Соколов пополнил состав команды летом, однако пропустил большую часть предсезонки и начало чемпионата из-за травмы. В нынешней регулярке Константин сыграл в шести матчах, не набрал очков, заработал показатель полезности «-3» при среднем игровом времени 7 минут 49 секунд.

Соколов является воспитанником магнитогорского «Металлурга», в системе которого и провёл первые годы своей карьеры. Соколов выступал за вторую команду «Магнитки», а после создания МХЛ начал играть за «Стальных лисов», с которыми стал обладателем Кубка Харламова.



После этого нападающий оказался в системе «Ак Барса», где выступал за главную команду, за «Барс» в МХЛ и за «Нефтяник» в ВХЛ. Отыграв два сезона в Казани, Константин перебрался на Дальний Восток, где в течение двух лет защищал цвета «Адмирала» и ещё год – «Амура».