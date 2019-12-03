И. Воробьёв: буллиты должны были забивать. Хотя бы один

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв прокомментировал итоги матча с «Локомотивом» (2:3 Б).



«Локомотив» — с победой. Плотная игра была, много борьбы — наверное, как и во всех играх сейчас. Вратари хорошо сыграли сегодня в обеих командах, они молодцы.



Буллиты, конечно, должны были забивать. Хотя бы один.



Думаю, удаления наши под конец игры — это из-за физики», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Алексей Земцов.



Первая половина матча прошла без заброшенных шайб. Счёт был открыт на 37-й минуте, точным броском отметился защитник Григорий Дронов. На 47-й минуте «Локомотив» восстановил равновесие на табло, гол забил нападающий Денис Алексеев. Вскоре соперники обменялись заброшенными шайбами, авторами которых стали Деннис Расмуссен и Роман Савченко. Встреча перешла в овертайм, где голов забито не было. В серии буллитов результативнее оказались хозяева, победный бросок сделал Стефан Да Коста.

«Локомотив» дважды отыгрался и победил «Металлург» по буллитам