Андриевский: матч был за четыре очка, готовимся дальше

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от выигранного домашнего матча с минским «Динамо» (4:1).



Турнирная таблица регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20



«Это была очень важная игра как для нас, так и для соперников. Мы находимся рядом — разрыв по очкам небольшой. Игра, можно сказать, была не за два, а за четыре очка. Здорово мы начали. Я думаю, те два гола в первом периоде предрешили исход встречи. Так что дальше шла тягучая игра. Забили ещё два гола. Готовимся дальше.



Старков и Гордеев получают мало игрового времени? Им нужно набраться больше опыта. Все приходит с опытом — игровое время в том числе», — передаёт слова Андриевского корреспондент «Чемпионата» Дарья Неривенько.



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