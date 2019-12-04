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Гол Кучерова в овертайме помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

Гол Кучерова в овертайме помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл»
Хоккей / НХЛ 0

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

В основное время матча в составе «Тампы» отличились Виктор Хедман и Ондржей Палат, которому ассистировал Никита Кучеров. За «Нэшвилл» забили Калле Йернкрук и Кайл Туррис. Исход матча решил гол Кучерова в овертайме. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков.

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
Окончен
2 : 3
ОТ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 Хедман (Стэмкос, Джонсон) – 07:46' (5x5)   1:1 Йернкрок (Туррис) – 26:13' (5x5)   1:2 Палат (Кучеров, Шаттенкирк) – 26:44' (5x5)   2:2 Туррис (Экхольм, Эллис) – 49:51' (5x4)   2:3 Кучеров (Стэмкос, Сергачёв) – 62:35' (3x3)

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» встречался с «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Джетс».

НХЛ - регулярный чемпионат
04 декабря 2019, среда. 04:00 МСК
Виннипег Джетс
Виннипег
Окончен
5 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Элерс (Пионк, Сбиза) – 07:45' (5x5)   2:0 Коннор (Шайфли, Моррисси) – 27:56' (5x5)   3:0 Моррисси (Элерс, Уилер) – 31:12' (5x5)   3:1 Хейсканен (Секера, Янмарк) – 37:59' (5x5)   4:1 Лайне (Шайфли, Коннор) – 39:29' (5x5)   5:1 Шайфли (Лайне, Коннор) – 53:59' (5x5)

Голкипер «Старз» Антон Худобин парировал 25 бросков из 30, а российские нападающий Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.

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