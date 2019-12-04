Гол Кучерова в овертайме помог «Тампе» обыграть «Нэшвилл»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Нэшвилл Предаторз» принимал «Тампа-Бэй Лайтнинг». Матч завершился со счётом 3:2 ОТ в пользу гостей.

В основное время матча в составе «Тампы» отличились Виктор Хедман и Ондржей Палат, которому ассистировал Никита Кучеров. За «Нэшвилл» забили Калле Йернкрук и Кайл Туррис. Исход матча решил гол Кучерова в овертайме. Голкипер «молний» Андрей Василевский отразил 30 из 32 бросков.

Видео гола Кучерова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

В параллельном матче «Виннипег Джетс» встречался с «Даллас Старз». Матч завершился со счётом 5:1 в пользу «Джетс».

Голкипер «Старз» Антон Худобин парировал 25 бросков из 30, а российские нападающий Денис Гурьянов и Александр Радулов не отметились результативными действиями.