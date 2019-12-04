Рукавишников: не хочу ничего доказывать СКА, время всё расставит по местам

Защитник «Ак Барса» Роман Рукавишников рассказал, как узнал об обмене в казанский клуб из СКА. Он переехал в клуб из столицы Татарстана вместе с нападающим Виктором Тихоновым, а в обратном направлении проследовал защитник Игорь Ожиганов.



«Всё произошло внезапно. Была пауза на Евротур, у нас было три выходных. И на второй день позвонил Роман Борисович Ротенберг и сказал, мол, такая ситуация — произошёл обмен. Для меня сначала это было полной неожиданностью, всё-таки пять лет играл в СКА. Но в ситуации с моим игровым временем, подумал, что произошедшее — новый вызов для меня и шанс перезагрузить карьеру. Я с этим согласен. В итоге попрощались, и я вышел на связь с Казанью.



Ничего не хочется доказывать СКА. Хочется выйти на максимальный уровень, на котором могу играть. Уверен, что в Казани это возможно. Время всё расставит по своим местам», — приводит слова Рукавишникова телекомпания «Новый век».

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