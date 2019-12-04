«Авангард»: а можно мы на последний урок не пойдём, а сразу домой?
Хоккейный клуб «Авангард» в своём «твиттере» пошутил перед третьим периодом матча с новосибирской «Сибирью». После 40 минут игры «Авангард» уступал со счётом 1:5.
«А можно мы на последний урок не пойдём, а сразу домой?» — написал клуб в «Твиттере».
Посмотреть фото можно в «твиттере» клуба.
Составы команд:
«Сибирь»:
Красиков (Сятери);
Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Тимашов, Михайлов — Комаров — Чесалин;
Хабаров — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.
«Авангард»:
Костин (Бобков);
Емелин — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;
Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;
Мартынов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;
Макаров, Яремчук — Клинкхаммер — Бек.
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