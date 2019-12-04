«Авангард»: а можно мы на последний урок не пойдём, а сразу домой?

Хоккейный клуб «Авангард» в своём «твиттере» пошутил перед третьим периодом матча с новосибирской «Сибирью». После 40 минут игры «Авангард» уступал со счётом 1:5.



«А можно мы на последний урок не пойдём, а сразу домой?» — написал клуб в «Твиттере».

Посмотреть фото можно в «твиттере» клуба.



Составы команд:



«Сибирь»:



Красиков (Сятери);

Йокипакка — Ермаков, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Тимашов, Михайлов — Комаров — Чесалин;

Хабаров — Ефремов, Первушин — Романцев — Коротков.



«Авангард»:



Костин (Бобков);

Емелин — Войнов, Шумаков — Семёнов — Кошелев;

Бондарев — Покка, Широков — Грачёв — Андригетто;

Мартынов — Франсон, Дедунов — Стась — Потапов;

Макаров, Яремчук — Клинкхаммер — Бек.