Заварухин: «Сибирь» была в долгу перед своими болельщиками

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с омским «Авангардом» (5:2).
«Понимали, что «Авангард» провёл три игры на выезде, хотели сыграть с ними быстро. Это, наверное, одна из лучших игр в атакующем плане. Забили хорошие голы. Соперник первые 10 минут нас напрягал, немножко тяжело входили в игру — команда вернулась с Запада. Мы были в долгу перед болельщиками, последние игры дома проигрывали. Сегодня ребята показали хороший хоккей, хотел бы поблагодарить их за это.
Игра Шарова с звене с финнами? Давно хотели попробовать его с ними, но не хотели разбивать второе звено. Пошли на такие меры, потому что не было голов раньше. Александр добавил им мобильности. Звено стало забивать — это самое главное», — передает слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.
- 4 декабря 2019
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