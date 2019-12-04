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Заварухин: «Сибирь» была в долгу перед своими болельщиками

Заварухин: «Сибирь» была в долгу перед своими болельщиками
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Сибири» Николай Заварухин подвёл итоги матча с омским «Авангардом» (5:2).

«Понимали, что «Авангард» провёл три игры на выезде, хотели сыграть с ними быстро. Это, наверное, одна из лучших игр в атакующем плане. Забили хорошие голы. Соперник первые 10 минут нас напрягал, немножко тяжело входили в игру — команда вернулась с Запада. Мы были в долгу перед болельщиками, последние игры дома проигрывали. Сегодня ребята показали хороший хоккей, хотел бы поблагодарить их за это.

Игра Шарова с звене с финнами? Давно хотели попробовать его с ними, но не хотели разбивать второе звено. Пошли на такие меры, потому что не было голов раньше. Александр добавил им мобильности. Звено стало забивать — это самое главное», — передает слова Заварухина корреспондент «Чемпионата» Иван Богун.

«Сибирь» выиграла третий матч подряд, победив «Авангард»
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