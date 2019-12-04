Мощный сейв грудью, младенец в шарфе ЦСКА и поздравления Сорокина. Фото с дерби

4 декабря в Москве на льду стадиона «ЦСКА-Арена» в регулярном розыгрыше чемпионата КХЛ ЦСКА одержал победу в матче с «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1. «Армейский» коллектив выиграл третий матч из пяти последних, а подопечные Владимира Крикунова потерпели второе поражение подряд.

Счёт открыли гости, заброшенной шайбой на 11-й минуте отметился защитник «Динамо» Юусо Хиетанен. Через восемь минут москвичи восстановили равновесие на табло, точный бросок в актив записал нападающий Сергей Толчинский. На 58-й минуте ЦСКА вышел вперёд, гол, ставший победным, забил форвард Максим Шалунов.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Динамо» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.