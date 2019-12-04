Крикунов: у Бочарова не было такой нагрузки? Ему и лет столько никогда не было

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2).
«Я скажу, что в целом неплохо играли. Я говорю о своей команде. Ребята старались и отдавались, имели моменты, надо было забивать. Одного момента с такой командой, как ЦСКА, мало. Забили один гол в большинстве и ещё два шанса имели, но там даже до атак дело не дошло. Надо атаковать. ЦСКА получил одно удаление и сразу забил гол. Пока уступаем в мастерстве.
Предупреждали игроков, что нельзя нарушать правила с ЦСКА. Не надо делать глупых удалений, работайте ногами, не цепляйте. Но именно такое удаление и получили. Не знаю, чего там Алексееву не хватило.
Первое звено забило гол в большинстве, но забил-то защитник. Пока не очень у них полу, хотя это и старое сочетание. У звена Индрашиса было пару выходов «два в один», но ничего не забили.
Бочаров никогда в жизни не имел такой нагрузки? Ему никогда в жизни и столько лет не было. Он каждый день старше становится.
Ефремов и Моисеев играют и никак не могут забить. Не получается немного в завершении. Мы и отправили их в ВХЛ, чтобы они почувствовали моменты. Панкратова подняли наверх, он неплохо там смотрелся. Сегодня Круглов в их звене выходил «один в ноль», Муранов убегал, но мастерства не хватает пока», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.
- 4 декабря 2019
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