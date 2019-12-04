Миронов: «Динамо» пропустило ненужные голы. Не знаю, что сказать

Защитник московского «Динамо» Андрей Миронов подвёл итоги матча с ЦСКА (1:2).



«Пропустили гол в концовке. Хорошо играли сегодня, как минимум одно очко заслужили, но пропустили ненужные голы. Не знаю, что сказать. Будем разговаривать, у нас ещё впереди тяжёлый выезд. Сейчас сразу едем в Ярославль, потом ещё игра с Питером. Две важные игры перед паузой, поэтому важно разобрать матч и подкорректировать игру чуть-чуть. Нужно хорошо отыграть и выиграть оставшиеся матчи.



151 бросок по воротам за «Динамо» за два матча на выезде? Никто не обращал на это внимание, никто не обсуждал. Это в створ или мимо? В сторону? Ну неплохо.



Очень приятно быть вызванным в сборную. Здорово. Надо выходить и доказывать, отдавать все свои силы. Есть ли особые эмоции? А помимо радости я что-то должен ещё делать? Голым бегать и орать, что меня в сборную вызвали? Я очень рад вызову в команду. Огромное спасибо всем, это общая работа. Нам с Шипачёвым надо показывать хорошую игру», — передаёт слова Миронова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

«Динамо» снова не дожало ЦСКА. И проиграло матч на последних минутах Московское «Динамо» снова не нашло аргументов против магии Ильи Сорокина. Исход дерби решил Максим Шалунов.