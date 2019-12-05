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Источник: Кондратьев, подравшийся на парковке, в текущем сезоне уже не сыграет

Источник: Кондратьев, подравшийся на парковке, в текущем сезоне уже не сыграет
Хоккей / КХЛ 0

Капитан «Амура» Максим Кондратьев, попавший в больницу после драки в Хабаровске, выбыл как минимум до окончания текущего сезона, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на собственные источники.

Спортсмен оказался в больнице после драки, которая произошла на парковке. Хоккеист утверждает, что защищал свою супругу. В свою очередь второй участник драки, житель Хабаровска, назвал собственные действия самообороной.

Хоккеист был госпитализирован в состоянии средней тяжести. В отношении обидчика Кондратьева возбудили дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». У спортсмена диагностированы открытая черепно-мозговая травма, перелом правой теменной и височной костей и внутримозговая гематома.

Спортсмена «Амур» внёс в список травмированных сроком до 30 апреля 2020 года.

Капитан «Амура» Кондратьев попал в больницу после нападения рецидивиста
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