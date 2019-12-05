Буцаев: «Нефтехимик» начал допускать ошибки, которые допускать нельзя
Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу клуба из Нижнекамска.
«В третьем периоде мы снова стали допускать те ошибки, которые допускать нельзя. За что, в принципе, соперник нас наказал третьей шайбой.
Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.
А так, интересная игра, много голов. Но, знаете, голы происходят от ошибок. Хотелось бы, чтобы их было как можно меньше», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.
Календарь Континентальной хоккейной лиги.
«Нефтехими» одержал вторую победу подряд после серии из шести поражений. «Трактор» в третий раз уступил в пяти последних матчах.
«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, обыграв «Трактор»
- 5 декабря 2019
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