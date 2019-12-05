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Буцаев: «Нефтехимик» начал допускать ошибки, которые допускать нельзя

Буцаев: «Нефтехимик» начал допускать ошибки, которые допускать нельзя
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Нефтехимика» Вячеслав Буцаев поделился впечатлениями от матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с «Трактором». Матч завершился со счётом 6:4 в пользу клуба из Нижнекамска.

«В третьем периоде мы снова стали допускать те ошибки, которые допускать нельзя. За что, в принципе, соперник нас наказал третьей шайбой.

Турнирная таблица Континентальной хоккейной лиги.

А так, интересная игра, много голов. Но, знаете, голы происходят от ошибок. Хотелось бы, чтобы их было как можно меньше», — цитирует тренера официальный сайт КХЛ.

Календарь Континентальной хоккейной лиги.

«Нефтехими» одержал вторую победу подряд после серии из шести поражений. «Трактор» в третий раз уступил в пяти последних матчах.

«Нефтехимик» одержал вторую победу подряд, обыграв «Трактор»
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