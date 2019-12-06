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Труба — о Георгиеве: ваш вратарь должен красть игры, если хотите быть в плей-офф

Труба — о Георгиеве: ваш вратарь должен красть игры, если хотите быть в плей-офф
Хоккей / НХЛ 0

Защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (3:2). Американский защитник отметил вклад в победу российского голкипера Александра Георгиева, отразившего 45 из 47 бросков.

«Если вы хотите быть командой, которая претендует на выход плей-офф, ваш вратарь должен украсть несколько игр. На моей памяти уже было два таких матча в нынешнем сезоне. И сегодняшний матч стал одним из таких. Вы не хотите, чтобы подобное происходило каждый раз, но сегодня случилось именно так. Это хорошо», — цитирует Трубу пресс-служба НХЛ.

Лучшим сейвом Георгиева в матче стал отражённый бросок за две минуты до конца третьего периода, когда «синерубашечники» играли в меньшинстве.

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