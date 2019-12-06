Опубликовано видео, на котором Никита Зайцев забирает детей у бывшей жены

Телеграм-канал Mash опубликовал видео, на котором российский защитник «Оттавы Сенаторз» Никита Зайцев забирает детей у бывшей жены Маргариты.



«[Хоккеист] пришёл к дому бывшей, захватив отца и приятелей. Вместе компашка подкараулила Маргариту – та как раз выходила из дома с няней и детьми. Мужчины бросились их отнимать, дамам пришлось отбиваться. Результат – рваное ухо няни. Зайцев уже в Канаде, а вот где дети, его бывшая не знает. Она обратилась к копам, реакции пока нет», – сказано в сообщении в телеграм-канале.

Видео доступно на "Чемпионате".

Ранее стало известно, что у Зайцева возникли проблемы с бывшей женой, которая намеревалась отсудить треть дохода хоккеиста в качестве алиментов на детей, а также 10 МРОТ в месяц на себя. В середине ноября российский защитник пропустил матч регулярного чемпионата НХЛ с «Нью-Йорк Рейнджерс» по той причине, что ему потребовалось улететь в Россию.