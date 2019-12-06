Юниорская сборная России U17 провела тренировку в Новогорске

Юниорская сборная России (игроки в возрасте до 17 лет) провела тренировку в Новогорске. Россияне готовятся к Турниру четырёх наций, который будет проходить в Казанни.
В ходе тренировки хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:
Вратари: Канаев, Бринкман, Гришин.
Иванов – Грудинин, Петров – Иванцов — Меховов;
Минтюков – Березовский, Полтапов – Лазутин – Чибриков;
Шумилов – Лукашевич, Свечков – Гайдамак – Горфиняк;
Ромакер – Димитров, Назаров Д. – Билан – Назаров И.;
Садретдинов – Сафронов, Бледнов – Зиминов – Гребенкин.
12 декабря окончательный состав юниорской сборной России отправится в Казань. 13 декабря сборная проведёт первый матч на турнире, соперником станет команда Словакии. Встреча начнётся в 19:00 мск.
Также сборная России на турнире встретится с командами Швейцарии и США.
- 6 декабря 2019
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