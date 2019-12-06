Юниорская сборная России U17 провела тренировку в Новогорске

Юниорская сборная России (игроки в возрасте до 17 лет) провела тренировку в Новогорске. Россияне готовятся к Турниру четырёх наций, который будет проходить в Казанни.

В ходе тренировки хоккеисты занимались в следующих сочетаниях:

Вратари: Канаев, Бринкман, Гришин.

Иванов – Грудинин, Петров – Иванцов — Меховов;

Минтюков – Березовский, Полтапов – Лазутин – Чибриков;

Шумилов – Лукашевич, Свечков – Гайдамак – Горфиняк;

Ромакер – Димитров, Назаров Д. – Билан – Назаров И.;

Садретдинов – Сафронов, Бледнов – Зиминов – Гребенкин.

12 декабря окончательный состав юниорской сборной России отправится в Казань. 13 декабря сборная проведёт первый матч на турнире, соперником станет команда Словакии. Встреча начнётся в 19:00 мск.

Также сборная России на турнире встретится с командами Швейцарии и США.