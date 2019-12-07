Калинин: думаю, и тренеры, и партнёры довольны дебютом Кемпе за ЦСКА
Нападающий ЦСКА Сергей Калинин после победы в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Динамо» (2:1) прокомментировал дебют форварда Марио Кемпе за столичный клуб.
«Как Кемпе вписался в игру ЦСКА? Отлично вписался. Он молодец. Считаю, что была хорошая игра в его исполнении. Здорово сработал и в защите, и в нападении, понял тренерскую установку. Думаю, и тренеры, и мы, его партнёры, довольны выступлением Марио.
Его стиль похож на наш. Хорошо катается, держит шайбу, лишний раз не отбрасывает её, отлично видит площадку. Игрок высокого уровня.
Мы с ним немного тренировались, но ему хватило, чтобы понять нашу систему и требования тренера. Посвящения? Пока нет. Просто нет времени для посвящения», — приводят слова Калинина «Известия».
Кемпе: я скучал по КХЛ. Выбрал ЦСКА, потому что это клуб с огромной историей
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