«Трактор» сделал заявление по ситуации с остановкой автобуса с болельщиками

Челябинский «Трактор» сделал официальное заявление по ситуации с остановкой автобуса с болельщиками по дороге в Магнитогорск.

Ранее появилась информация, что один из автобусов, в котором ехали болельщики челябинцев на выездной матч регулярного чемпионата КХЛ с магнитогорским «Металлургом», был остановлен полицией по просьбе руководства «Трактора».

«О сложностях, которые возникли у болельщиков «Трактора» по дороге на южноуральское дерби, в клубе узнали от третьих лиц. Клуб не имеет никакого отношения к произошедшему, равно как и к тому, что у пассажиров были с собой предметы и вещества, которые изъяли полицейские. Попытки бывшего менеджера по работе с болельщиками Артёма Воробьёва через СМИ обвинить администрацию «Трактора» в произошедшем — голословны и не имеют под собой логического обоснования.

Клубом через официальные источники был организован сбор заявок для участия болельщиков в выезде в г. Магнитогорск. Всем, кто прислал заявки, были предоставлены места в автобусе. Клуб заинтересован во всех болельщиках, не важно, к какому сектору они себя относят. От клуба была подана заявка на 150 билетов на фанатский сектор.

Те, кто не подал заявку на трансфер добираются самостоятельно. Клуб призывает всех болельщиков поддерживать команду и на выездных матчах, где группа поддержки соперника значительно многочисленнее, и дома», — сказано в заявлении пресс-службы " Трактора", размещённом в телеграм-канале.