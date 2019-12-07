Юрзинов-мл.: «Трактор» сделал небольшой шаг, нужно двигаться дальше
Главный тренер челябинского «Трактора» Владимир Юрзинов — младший поделился впечатлениями от выигранного гостевого матча с магнитогорским «Металлургом» (1:0).
«Хорошая, равная игра. Сегодня играли до гола. И хорошо, что мы сегодня все 60 минут сыграли командой. Хотел бы поблагодарить всех ребят, что сражались до конца. Это небольшой шаг, и нам нужно стараться двигаться дальше», — цитирует специалиста официальный сайт «Металлурга».
Первые два периода встречи прошли без заброшенных шайб. Счёт был открыт только на 52-й минуте, точный бросок в актив записал нападающий Руслан Карлин. Гол стал единственным в матче. «Сухарь» на счету голкипера челябинского клуба Ивана Федотова, отразившего 31 бросок.
«Трактор» обыграл «Металлург», Федотов оформил «сухарь»
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