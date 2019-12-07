Андриевский — о «5+20» Петрова: глупое удаление, после чего игра была закончена

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:4).
«Мы хорошо начали игру: и движение было, и желание у ребят. Это было до нашего большинства «5 на 3». Там мы дали сопернику, скажем так, эмоции, они выстояли. По-моему, мы даже ни разу не бросили. Игра немножко повернулась в другую сторону, мы вернулись в неё. Да, пропустили два гола, один отыграли, и в третьем периоде у нас был шанс. Но, к сожалению, глупое удаление, игра была практически закончена после двух заброшенных шайб соперником в большинстве. Наверное, итог закономерен», — приводит слова Андриевского официальный сайт ХК «Сочи».
Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
- 7 декабря 2019
-
21:58
-
21:35
-
21:09
-
20:51
-
20:43
-
20:23
-
20:15
-
20:06
-
19:57
-
19:48
-
19:22
-
18:58
-
18:43
-
18:22
-
18:12
-
18:00
-
17:43
-
17:24
-
17:10
-
17:05
-
16:46
-
16:18
-
15:30
-
15:05
-
15:01
-
14:30
-
14:21
-
14:06
-
13:34
-
13:15
-
13:00
-
12:53
-
12:46
-
12:00
-
11:34