Андриевский — о «5+20» Петрова: глупое удаление, после чего игра была закончена

Главный тренер хоккейного клуба «Сочи» Александр Андриевский поделился впечатлениями от домашнего матча с казахстанским «Барысом» (1:4).



«Мы хорошо начали игру: и движение было, и желание у ребят. Это было до нашего большинства «5 на 3». Там мы дали сопернику, скажем так, эмоции, они выстояли. По-моему, мы даже ни разу не бросили. Игра немножко повернулась в другую сторону, мы вернулись в неё. Да, пропустили два гола, один отыграли, и в третьем периоде у нас был шанс. Но, к сожалению, глупое удаление, игра была практически закончена после двух заброшенных шайб соперником в большинстве. Наверное, итог закономерен», — приводит слова Андриевского официальный сайт ХК «Сочи».

Посмотреть видео можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.