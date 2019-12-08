Маклеллан: Прохоркину били в голову, а ноги были оторваны. Все всё видели

Главный тренер «Лос-Анджелес Кингз» Тодд Маклеллан после проигрыша в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Калгари Флэймз» (3:4) прокомментировал силовой приём форварда «огоньков» Зака Риналдо против российского нападающего «Кингз» Николая Прохоркина.

В конце второго периода российский форвард «Кингз» угодил под жёсткий силовой приём тафгая «Калгари». Николай получил чувствительный удар в голову, однако арбитры не зафиксировали нарушения правил со стороны Риналдо. За Прохоркина вступился тафгай «Кингз» Кайл Клиффорд, вызвав Риналдо на бой. По итогам драки арбитры выписали участникам боя удаление до конца матча, так как бой прошёл во время рекламной паузы, что категорически запрещено правилами.

«Видел ли повтор эпизода? Конечно, видел, и вы, ребята, тоже всё видели. А знаете, что обычно происходит в подобных ситуациях? Один тренер говорит: «Я ещё не видел эпизода». А другой отвечает: «Игрок был в уязвимом положении, и был направленный удар в голову. Кажется, там и ноги были оторваны ото льда». А теперь выясняйте, кто из тренеров кто», — цитирует Маклеллана «Лос-Анджелес Таймс».