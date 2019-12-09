Сможет ли СКА в третий раз за сезон обыграть «Динамо» М и другие матчи дня в КХЛ

Сегодня, 9 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.



«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:



— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;

— «Металлург» Мг — «Динамо» Р;

— «Трактор» — «Сибирь»;

— «Динамо» М — СКА;

— «Авангард» — «Барыс»;

— «Витязь» — «Торпедо»;

— «Йокерит» — «Спартак».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где «Динамо» примет СКА. Команда Алексея Кудашова приехала в столицу России с 10-матчевой победной серией. В случае третьей в сезоне победы в противостоянии с бело-голубыми СКА уйдёт на перерыв в статусе лидера Западной конференции КХЛ. На данный момент питерские «армейцы» отстают от ЦСКА на одно очко.