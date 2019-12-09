Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Сможет ли СКА в третий раз за сезон обыграть «Динамо» М и другие матчи дня в КХЛ

Сможет ли СКА в третий раз за сезон обыграть «Динамо» М и другие матчи дня в КХЛ
Хоккей / КХЛ 0

Сегодня, 9 декабря, в Континентальной хоккейной лиге состоится семь матчей регулярного чемпионата.

«Чемпионат» предлагает спрогнозировать результаты следующих встреч:

— «Амур» — «Куньлунь Ред Стар»;
— «Металлург» Мг — «Динамо» Р;
— «Трактор» — «Сибирь»;
— «Динамо» М — СКА;
— «Авангард» — «Барыс»;
— «Витязь» — «Торпедо»;
— «Йокерит» — «Спартак».

Принять участие в опросе можно в Playbuzz.

Центральный матч игрового дня состоится в Москве, где «Динамо» примет СКА. Команда Алексея Кудашова приехала в столицу России с 10-матчевой победной серией. В случае третьей в сезоне победы в противостоянии с бело-голубыми СКА уйдёт на перерыв в статусе лидера Западной конференции КХЛ. На данный момент питерские «армейцы» отстают от ЦСКА на одно очко.

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019