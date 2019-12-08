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Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20
Хоккей / КХЛ 0

8 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

— «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 1:2;

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Нефтехимик
Нижнекамск
Окончен
1 : 2
Салават Юлаев
Уфа
0:1 Гиматов (Ларсен, Сошников) – 45:24' (5x4)   1:1 Хайруллин (Сергеев, Куликов) – 53:00' (4x4)   1:2 Картаев (Умарк) – 55:49' (5x5)

— «Северсталь» — «Локомотив» — 2:3 Б;

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Северсталь
Череповец
Окончен
2 : 3
Б
Локомотив
Ярославль
1:0 Петунин (Сизов, Вовченко) – 01:50' (5x5)   1:1 Рафиков (Пяаярви, Алексеев) – 09:35' (5x4)   2:1 Марковин (Морозов) – 11:01' (5x5)   2:2 Каюмов (Коваленко) – 44:56' (5x5)   2:3 Пяаярви – 65:00' (ПБ)

— «Авангард» — «Ак Барс» — 3:0;

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 17:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
3 : 0
Ак Барс
Казань
1:0 Клинкхаммер – 00:43' (5x5)   2:0 Широков (Франсон, Семёнов) – 22:52' (5x5)   3:0 Широков (Терещенко, Покка) – 45:43' (4x4)

— «Динамо» Мн — ЦСКА — 2:5.

КХЛ - регулярный чемпионат
08 декабря 2019, воскресенье. 17:10 МСК
Динамо Мн
Минск
Окончен
2 : 5
ЦСКА
Москва
0:1 Мамин (Марченко, Робинсон) – 04:20' (5x5)   1:1 Пулккинен (Спунер) – 08:51' (5x3)   2:1 Паре (Спунер) – 11:06' (5x4)   2:2 Окулов (Робинсон, Вей) – 15:21' (5x5)   2:3 Мамин (Кемпе) – 22:10' (5x5)   2:4 Шалунов (Окулов, Соркин) – 23:17' (5x5)   2:5 Кемпе (Мамин, Вей) – 43:27' (5x5)

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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