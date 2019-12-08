Результаты матчей игрового дня в КХЛ сезона-2019/20

8 декабря в регулярном чемпионате Континентальной хоккейной лиги состоялись четыре матча.

Турнирная таблица и результаты всех матчей регулярного чемпионата КХЛ сезона-2019/20

— «Нефтехимик» — «Салават Юлаев» — 1:2;

— «Северсталь» — «Локомотив» — 2:3 Б;

— «Авангард» — «Ак Барс» — 3:0;

— «Динамо» Мн — ЦСКА — 2:5.

Регулярный чемпионат сезона-2019/20 завершится 27 февраля 2020 года, плей-офф продлится с 1 марта по 30 апреля. В календаре запланированы три международные паузы (с 5 по 11 ноября, с 10 по 16 декабря и с 4 по 10 февраля 2020 года), новогодний перерыв (с 31 декабря по 2 января), а также пауза на Матч звёзд, который пройдёт в январе 2020 года в Москве. Действующим победителем Кубка Гагарина является ЦСКА.

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