А. Свечников: прошлый год был для меня дебютным в НХЛ, пришлось тяжело
Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о выросшем уровне своей игры.
«Прошлый год был моим первым. Пришлось тяжело, потому что я не знал ни одну из систем игры и никого из ребят. Первые пару месяцев было непросто. Но в этом году я более уверен в себе. Я сказал себе: „Я — игрок НХЛ, и должен играть соответствующе“. Не надо смотреть на других, я просто должен показывать свой хоккей.
Мой гол из лакросса? В предыдущем матче я забил два гола, а после такого ты себя всегда хорошо чувствуешь. Ты приходишь на следующий день и чувствуешь уверенность. Я был очень уверен в себе, поэтому и попробовал то движение», — приводит слова Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
«Он собирается стать великим игроком». В «Каролине» в восторге от Свечникова
Русский нападающий набрал два очка и забил решающий буллит, а ещё матч с «Сан-Хосе» запомнился некрасивым поступком Джо Торнтона.
- 9 декабря 2019
-
15:39
-
15:00
-
14:47
-
14:19
-
14:06
-
13:54
-
13:34
-
13:23
-
13:08
-
12:55
-
12:32
-
12:18
-
11:49
-
11:32
-
11:13
-
10:47
-
10:19
-
10:00
-
09:35
-
09:16
-
09:12
-
09:00
-
08:54
-
08:49
-
08:29
-
08:24
-
08:10
-
07:07
-
06:20
-
06:01
-
03:58
-
03:57
-
03:36
-
01:55
- 8 декабря 2019
-
23:55
Партнерский контент