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А. Свечников: прошлый год был для меня дебютным в НХЛ, пришлось тяжело

А. Свечников: прошлый год был для меня дебютным в НХЛ, пришлось тяжело
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба НХЛ «Каролина Харрикейнз» Андрей Свечников поделился мнением о выросшем уровне своей игры.

«Прошлый год был моим первым. Пришлось тяжело, потому что я не знал ни одну из систем игры и никого из ребят. Первые пару месяцев было непросто. Но в этом году я более уверен в себе. Я сказал себе: „Я — игрок НХЛ, и должен играть соответствующе“. Не надо смотреть на других, я просто должен показывать свой хоккей.

Мой гол из лакросса? В предыдущем матче я забил два гола, а после такого ты себя всегда хорошо чувствуешь. Ты приходишь на следующий день и чувствуешь уверенность. Я был очень уверен в себе, поэтому и попробовал то движение», — приводит слова Свечникова официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

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