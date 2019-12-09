«Трактор» и «Сибирь» объявили составы на матч в Челябинске
«Трактор» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Челябинске. Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Трактор»:
Федотов (Галимов);
Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;
Сергиенко — Терещенко, Авцин — Карлин — Щербак;
Бородкин — Меньшиков, Кручинин — Малыхин — Фатеев;
Жиляков, Степанов, Комаров — Коньков — Косов.
«Сибирь»:
Сятери (Красиков);
Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;
Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;
Морозов — Ермаков, Шашков — Комаров — Чесалин;
Хабаров — Ефремов, Яковлев — Торченюк — Зырянов.
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