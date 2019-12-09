«Трактор» и «Сибирь» объявили составы на матч в Челябинске

«Трактор» и «Сибирь» определились с составами на матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, который состоится в Челябинске. Встреча пройдёт сегодня, 9 декабря, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.



«Трактор»:



Федотов (Галимов);

Бэйлен — Виртанен, Гика — Седлак — Кэлоф;

Сергиенко — Терещенко, Авцин — Карлин — Щербак;

Бородкин — Меньшиков, Кручинин — Малыхин — Фатеев;

Жиляков, Степанов, Комаров — Коньков — Косов.



«Сибирь»:



Сятери (Красиков);

Йокипакка — Логинов, Шаров — Руохомаа — Пуустинен;

Алексеев — Демидов, Пельтола — Саюстов — Миловзоров;

Морозов — Ермаков, Шашков — Комаров — Чесалин;

Хабаров — Ефремов, Яковлев — Торченюк — Зырянов.