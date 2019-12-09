Защитник «Вашингтона» Карлсон назван первой звездой недели в НХЛ

Национальная хоккейная лига на своём официальном сайте назвала трёх лучших игроков прошедшей недели.



Первой звездой признан защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джон Карлсон. В трёх матчах недели американский хоккеист забросил три шайбы и отдал три результативные передачи. Во встрече с «Лос-Анджелес Кингз» (3:1) на его счету два результативных броска.



Второй звездой назван голкипер «Питтсбург Пингвинз» Тристан Джерри. В двух матчах недели он одержал две победы, записав на свой счёт два «сухаря». Во встречах с «Сент-Луис Блюз» (3:0) и «Аризоной Койотс» (2:0) вратарь отразил 61 бросок.



Замкнул тройку лучших игроков нападающий «Баффало Сэйбрз» Джек Айкел. В четырёх матчах он забросил две шайбы и отдал пять голевых передач. Форвард продлил серию с набранными очками до 13 матчей.

Карлсон набрал 3 очка за 3 минуты! Так играли только легендарные защитники НХЛ «Акулы» прервали голевую серию Овечкина, но не справились с главным кандидатом на «Норрис Трофи».