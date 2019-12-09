Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

И. Воробьёв: Демченко сегодня хорошо отыграл

И. Воробьёв: Демченко сегодня хорошо отыграл
Хоккей / КХЛ 0

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:1).

«Рад, что сегодня ребята забили. До этого у нас были с этим проблемы. И в большинстве забили, и Демченко сегодня хорошо отыграл. Места у нас было больше, не так плотно, может быть, сыграли против нас. И ребята настроились, нам очень важна была победа после прошлой игры.

Дебют Владимирова? Это первая за долгое время игра в КХЛ для него, это нападающий силового плана. Для первой игры — молодец», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».

Рижане продлили серию поражений до четырёх матчей, «Металлург» одержал всего лишь третью победу с 15 ноября. 17 декабря «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Нефтехимиком», а «Динамо» в этот же день примет в столице Латвии ЦСКА.

Демченко провалился в «Тракторе». Вратаря попросили на выход
В Челябинск переезжает другой местный воспитанник Станислав Галимов, от которого отказались в Магнитогорске.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019