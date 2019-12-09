И. Воробьёв: Демченко сегодня хорошо отыграл

Главный тренер «Металлурга» Илья Воробьёв оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с рижским «Динамо» (5:1).
«Рад, что сегодня ребята забили. До этого у нас были с этим проблемы. И в большинстве забили, и Демченко сегодня хорошо отыграл. Места у нас было больше, не так плотно, может быть, сыграли против нас. И ребята настроились, нам очень важна была победа после прошлой игры.
Дебют Владимирова? Это первая за долгое время игра в КХЛ для него, это нападающий силового плана. Для первой игры — молодец», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Металлурга».
Рижане продлили серию поражений до четырёх матчей, «Металлург» одержал всего лишь третью победу с 15 ноября. 17 декабря «Металлург» встретится в Магнитогорске с «Нефтехимиком», а «Динамо» в этот же день примет в столице Латвии ЦСКА.
- 9 декабря 2019
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