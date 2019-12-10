Гол Анисимова и две передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон»

«Оттава Сенаторз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. Для «Брюинз» это поражение стало третьим кряду.

Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20

Три очка в составе победителей набрал Энтони Дюклер (2+1). Двумя результативными передачами отметился Владислав Наместников. Голами у «Оттавы» также отличились Артём Анисимов, Крис Тирни и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер хозяев Андерс Нильссон отразил 38 бросков из 40.

Гол Тирни с передачи Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.

Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 16 секунд и заблокировал семь бросков.