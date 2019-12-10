Гол Анисимова и две передачи Наместникова помогли «Оттаве» обыграть «Бостон»
«Оттава Сенаторз» победил «Бостон Брюинз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча прошла на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттаве и завершилась со счётом 5:2 (2:1, 1:1, 2:1) в пользу хозяев. Для «Брюинз» это поражение стало третьим кряду.
Календарь регулярного чемпионата НХЛ в сезоне-2019/20
Три очка в составе победителей набрал Энтони Дюклер (2+1). Двумя результативными передачами отметился Владислав Наместников. Голами у «Оттавы» также отличились Артём Анисимов, Крис Тирни и Жан-Габриэль Пажо. Голкипер хозяев Андерс Нильссон отразил 38 бросков из 40.
Гол Тирни с передачи Наместникова можно посмотреть на официальном сайте НХЛ.
Российский защитник «Сенаторз» Никита Зайцев провёл на льду 23 минуты 16 секунд и заблокировал семь бросков.
НХЛ - регулярный чемпионат
10 декабря 2019, вторник. 03:30 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
Окончен
5 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
1:0 Анисимов (Демело, Шабо) – 01:35' (5x5) 2:0 Дюклер (Тирни) – 15:44' (5x5) 2:1 Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 17:48' (5x5) 3:1 Тирни (Наместников, Дюклер) – 21:21' (5x5) 4:1 Пажо – 57:02' (5x5) 4:2 Дебраск – 57:45' (5x4) 5:2 Дюклер – 59:59' (en)
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