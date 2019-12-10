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Генменеджер «Рейнджерс»: хотел бы контролировать игровое время Кравцова

Генменеджер «Рейнджерс»: хотел бы контролировать игровое время Кравцова
Хоккей / КХЛ 0

Генеральный менеджер «Нью-Йорк Рейнджерс» Джефф Гортон прокомментировал отправление «Трактором» нападающего Виталия Кравцова в клуб ВХЛ «Челмет».

«Он посчитал, что возвращение в Россию будет лучшим вариантов для него, и мы позволили ему это сделать. Я скажу, что в последнее время у нас было несколько разговоров с его агентом, чтобы оценить то, что будет лучше для него прямо сейчас. Я не буду вдаваться в подробности тех бесед, которые мы ведём за кулисами прямо сейчас, но мы должны будем принять решение. Очевидно, что нам хочется, чтобы парень играл. И если он играет недостаточно, то мы хотели бы немного контролировать его игровое время», — цитирует Гортона New York Post.

В межсезонье Виталий заключил контракт с «Нью-Йорк Рейнджерс», однако так и не дебютировал в НХЛ, так как после предсезонных матчей был отправлен в АХЛ. По условиям контракта Виталия с «Рейнджерс», клуб Национальной хоккейной лиги имеет право вызвать Виталия в Нью-Йорк в любой момент, но только в главную команду системы.

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