Итоги игрового дня НХЛ 9 декабря 2019 года для российских хоккеистов

9 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него пятой в сезоне. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в 21-й раз в нынешнем чемпионате. Голкипер «Нью-Йорк Алйендерс» Семён Варламов отразил 31 бросок и помог команде установить клубный рекорд.

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Варламов «Айлендерс» 31 из 32 96,9 5:1

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 0+0 -1 0 4 0 1 - 17.14 Овечкин (н) «Вашингтон» 1+1 0 0 6 9 1 - 20.22 Кузнецов (н) «Вашингтон» 0+1 -2 0 2 1 0 62% 18.19 Анисимов (н) «Оттава» 1+0 +1 0 3 0 0 75% 14.01 Наместников (н) «Оттава» 0+2 +3 2 0 2 0 0% 13.47 Ничушкин (н) «Колорадо» 1+0 +1 0 2 3 0 - 11.48 Каменев (н) «Колорадо» 0+0 0 0 2 0 0 - 08.32 Задоров (з) «Колорадо» 0+0 -3 0 0 3 2 - 25.10 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 -2 2 0 0 0 - 19.36 Зайцев (з) «Оттава» 0+0 0 0 0 0 7 - 23.16 Орлов (з) «Вашингтон» 0+1 -2 0 3 0 3 - 19.45 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 +3 0 1 0 0 - 14.45

Ничушкин забил в падении, продавив обладателя «Норриса» Джиордано. Видео