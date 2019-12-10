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Итоги игрового дня НХЛ 9 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 9 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

9 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него пятой в сезоне. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в 21-й раз в нынешнем чемпионате. Голкипер «Нью-Йорк Алйендерс» Семён Варламов отразил 31 бросок и помог команде установить клубный рекорд.

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Варламов«Айлендерс»31 из 3296,95:1
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+0-10401-17.14
Овечкин (н)«Вашингтон»1+100691-20.22
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+1-2021062%18.19
Анисимов (н)«Оттава»1+0+1030075%14.01
Наместников (н)«Оттава»0+2+320200%13.47
Ничушкин (н)«Колорадо»1+0+10230-11.48
Каменев (н)«Колорадо»0+000200-08.32
Задоров (з)«Колорадо»0+0-30032-25.10
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-22000-19.36
Зайцев (з)«Оттава»0+000007-23.16
Орлов (з)«Вашингтон»0+1-20303-19.45
Гавриков (з)«Коламбус»0+0+30100-14.45
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