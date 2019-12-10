Итоги игрового дня НХЛ 9 декабря 2019 года для российских хоккеистов
9 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно четыре матча, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.
Нападающий «Колорадо Эвеланш» Валерий Ничушкин отметился заброшенной шайбой, которая стала для него пятой в сезоне. Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отличился в 21-й раз в нынешнем чемпионате. Голкипер «Нью-Йорк Алйендерс» Семён Варламов отразил 31 бросок и помог команде установить клубный рекорд.
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Варламов
|«Айлендерс»
|31 из 32
|96,9
|5:1
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|4
|0
|1
|-
|17.14
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|1+1
|0
|0
|6
|9
|1
|-
|20.22
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+1
|-2
|0
|2
|1
|0
|62%
|18.19
|Анисимов (н)
|«Оттава»
|1+0
|+1
|0
|3
|0
|0
|75%
|14.01
|Наместников (н)
|«Оттава»
|0+2
|+3
|2
|0
|2
|0
|0%
|13.47
|Ничушкин (н)
|«Колорадо»
|1+0
|+1
|0
|2
|3
|0
|-
|11.48
|Каменев (н)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|08.32
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|-3
|0
|0
|3
|2
|-
|25.10
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-2
|2
|0
|0
|0
|-
|19.36
|Зайцев (з)
|«Оттава»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|7
|-
|23.16
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+1
|-2
|0
|3
|0
|3
|-
|19.45
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|+3
|0
|1
|0
|0
|-
|14.45
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