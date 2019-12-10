Стали известны три звезды дня в НХЛ
Национальная хоккейная лига подвела итоги очередного игрового дня, определив тройку лучших хоккеистов. Российские хоккеисты отмечены не были.
Главной звездой признан форвард «Калгари Флэймз» Шон Монахан, забросивший шайбу в овертайме матча с «Колорадо Эвеланш» (5:4 ОТ).
Второй звездой стал нападающий «Оттавы Сенаторз» Энтони Дюклер, набравший 3 (2+1) очка в матче с «Бостон Брюинз» (5:2).
Замкнул тройку лучших нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Брок Нельсон, оформивший дубль в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (5:1). Команда Барри Тротца одержала 20-ю победу в сезоне, затратив на покорение этого рубежа 29 матчей, что является новым рекордом клуба. В сезоне-2014/15 «островитянам» понадобилось провести 30 матчей, чтобы одержать 20 побед.
Барков, Монахан и О’Райлли – претенденты на «Леди Бинг Трофи»
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