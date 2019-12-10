Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Панарин — о фото с упавшим Путиным: это восприняли как оппозиционный шаг

Панарин — о фото с упавшим Путиным: это восприняли как оппозиционный шаг
Хоккей / НХЛ 0

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал картинку с президентом России Владимиром Путиным, которую он недавно выставлял в своём «инстаграме».

«Отголоски моего летнего интервью? Я же говорю, что не читаю прессу. Поэтому даже не знаю. Скажу только, что я недавно выставлял совместную фотографию с Владимиром Владимировичем. И многие восприняли это как опять какой-то мой оппозиционный шаг.

Я не стал выходить в прямой эфир «Инстаграма», чтобы объяснять людям каждое своё действие. Сейчас есть возможность — скажу. Я увидел смешную картинку. Кто-то уже нарезал это до меня. И я решил просто выставить в сторис, вот и всё», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».

Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной?
Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019