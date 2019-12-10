Панарин — о фото с упавшим Путиным: это восприняли как оппозиционный шаг
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал картинку с президентом России Владимиром Путиным, которую он недавно выставлял в своём «инстаграме».
«Отголоски моего летнего интервью? Я же говорю, что не читаю прессу. Поэтому даже не знаю. Скажу только, что я недавно выставлял совместную фотографию с Владимиром Владимировичем. И многие восприняли это как опять какой-то мой оппозиционный шаг.
Я не стал выходить в прямой эфир «Инстаграма», чтобы объяснять людям каждое своё действие. Сейчас есть возможность — скажу. Я увидел смешную картинку. Кто-то уже нарезал это до меня. И я решил просто выставить в сторис, вот и всё», — приводит слова Панарина «Матч ТВ».
Самый честный спортсмен из России. Теперь Панарина можно не ждать в сборной?
Правда, без огромного контракта с «Рейнджерс» нашумевшего интервью Артемия бы не было.
- 10 декабря 2019
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