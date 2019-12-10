НХЛ отказалась от идеи проведения Кубка мира в феврале 2021 года
Национальная хоккейная лига отказалась от идеи проведения Кубка мира в феврале 2021 года, сообщил североамериканский журналист Грэг Вышински со ссылкой на комиссара лиги Гэри Беттмэна. Вместо Кубка мира в феврале пройдёт стандартный Матч звёзд.
Ранее стало известно, что НХЛ рассматривает также варианты проведения других международных турниров.
Последний раз Кубок мира по хоккею проводился в 2016 году в Торонто. Победителем соревнований стала сборная Канады, обыгравшая в финале сборную Европы со счётом 2-0 в серии. Сборная России под руководством Олега Знарка завершила выступления на стадии полуфинала, проиграв хозяевам турнира со счётом 3:5.
Календарь регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2019/20
НХЛ заменит МВЗ Кубком мира? Тогда России тоже потребуются смелые решения
К турниру сборных в январе КХЛ не должна будет иметь никакого отношения.
- 10 декабря 2019
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