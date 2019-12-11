Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Йоркк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на последней минуте первого периода открыл форвард «Кингз» Дастин Браун. В середине второго отрезка Тайлер Тоффоли удачно сыграл на добивании после броска от синей линии Мэтта Роя.

Гости смогли отыграть одну шайбу на последней минуте третьего периода. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин реализовал большинство. Спустя 15 секунд Адриан Кемпе поразил пустые ворота, установив окончательный счёт в матче.

Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл матч в запасе. Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин участия в матче так же не принимал.