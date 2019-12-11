Гол Панарина не спас «Рейнджерс» от поражения в матче с «Лос-Анджелесом»
В очередном матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Лос-Анджелес Кингз» принимал «Нью-Йоркк Рейнджерс». Матч завершился со счётом 3:1 в пользу хозяев.
Счёт в матче на последней минуте первого периода открыл форвард «Кингз» Дастин Браун. В середине второго отрезка Тайлер Тоффоли удачно сыграл на добивании после броска от синей линии Мэтта Роя.
НХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2019, среда. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
Окончен
3 : 1
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Браун (Тоффоли, Рой) – 19:49' (5x5) 2:0 Тоффоли (Рой, Амадио) – 33:22' (5x5) 2:1 Панарин (Крайдер, Какко) – 59:29' (6x4) 3:1 Кемпе (Лизотт) – 59:45' (en)
Гости смогли отыграть одну шайбу на последней минуте третьего периода. Российский форвард «Рейнджерс» Артемий Панарин реализовал большинство. Спустя 15 секунд Адриан Кемпе поразил пустые ворота, установив окончательный счёт в матче.
Голкипер «Рейнджерс» Александр Георгиев провёл матч в запасе. Нападающий «Кингз» Николай Прохоркин участия в матче так же не принимал.
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