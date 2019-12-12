«Трактор» обменял нападающего Кулиева в «Югру»

Нападающий Владислав Кулиев, выступавший в этом сезоне за «Челмет», покинул систему «Трактора» и продолжит карьеру в «Югре», информирует пресс-служба челябинского клуба. «Трактор» получит денежную компенсацию.

В нынешнем сезоне 21-летний Кулиев забросил четыре шайбы и сделал 14 результативных передач в 32 матчах регулярного чемпионата ВХЛ.

«В “Челмете” не так много играл при новом тренере, поступило предложение от другой команды, решил себя попробовать. Спасибо руководству клуба, что отпустили меня.

Для меня это безусловно шаг вперёд, наберусь опыта. “Югра” – опытная команда,. Это решение на пользу мне, в первую очередь. Я буду очень рад вернуться в систему «Трактор» в будущем, это мой родной клуб, воспитавший меня», — цитирует Кулиева пресс-служба челябинского клуба.