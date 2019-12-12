Розыгрыш билетов на матч Кубка Первого канала Россия — Чехия

У нас хорошая новость для всех любителей хоккея! Сегодня, 12 декабря, «Чемпионат» разыгрывает два билета на матч Кубка Первого канала Россия— Чехия.
Календарь Еврохоккейтура сезона-2019/20
Для того чтобы претендовать на получение заветных квитков, необходимо подписаться на наш телеграм-канал, нажать кнопку «Участвовать!» под постом о розыгрыше и ждать итогов жеребьёвки.
Матч Россия — Чехия состоится послезавтра, 14 декабря, в Москве на арене в «Парке Легенд». Начало встречи — в 15:00 мск.
Тренерский штаб сборной России взял на турнир следующих игроков.
Вратари: Илья Сорокин (ЦСКА), Александр Самонов (СКА), Тимур Билялов («Ак Барс»).
Защитники: Никита Нестеров, Алексей Марченко (оба — ЦСКА), Вячеслав Войнов («Авангард»), Игорь Ожиганов (СКА), Рушан Рафиков («Локомотив»), Никита Лямкин (все — «Ак Барс»), Андрей Миронов («Динамо» Мск), Григорий Дронов («Металлург» Мг), Артём Сергеев («Салават Юлаев»).
Нападающие: Михаил Григоренко, Кирилл Капризов, Антон Слепышев, Павел Карнаухов, (все – ЦСКА), Андрей Кузьменко, Антон Бурдасов, Владимир Ткачёв, Евгений Кетов, Александр Барабанов, (все – СКА), Никита Сошников («Салават Юлаев»), Вадим Шипачёв («Динамо» Мск), Дамир Жафяров («Торпедо»), Кирилл Семёнов («Авангард»), Владимир Ткачёв («Ак Барс»), Богдан Якимов («Северсталь»).
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