ХК «Сочи» обменял защитника Елизарова в «Динамо» (Санкт-Петербург)

Хоккейный клуб «Сочи» договорился с клубом ВХЛ «Динамо» (Санкт-Петербург) о переходе защитника Анатолия Елизарова в петербургский клуб, информирует пресс-служба клуба КХЛ. «Леопарды» получили за игрока денежную компенсацию.

Елизаров пополнил состав сочинцев летом 2019 года в результате обмена с «Салаватом Юлаевым». За южан 21-летний игрок обороны провёл 12 матчей регулярном чемпионате и не отметился результативными действиями, заработав показатель полезности "-2". В среднем за матч проводил на льду чуть больше 12 минут.

В последнее время Елизаров выступал за клуб-партнёр «леопардов» в ВХЛ – ХК «Тамбов». В свитере «волков» Анатолий сыграл семь матчей и забросил две шайбы, проводя на площадке 20 минут 32 секунды в среднем за матч.