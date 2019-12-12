Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Первого канала
Стал известен состав сборной России на дебютный матч Кубка Первого канала, в котором команда Алексея Кудашова встретится со сборной Швеции, информирует Федерация хоккея России в своём «твиттере». Встреча состоится сегодня, 12 декабря, начало матча — в 20:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию и live-трансляцию матча.
Напомним, 14 декабря российская команда сыграет с Чехией, 15 декабря — с командой Финляндии.
Календарь Кубка Первого канала
Состав сборной России:
Самонов (Сорокин);
Нестеров — Войнов, Григоренко — Шипачёв — Капризов;
Рафиков — Ожиганов, Кузьменко — Ткачёв — Бурдасов;
Миронов — Марченко, Барабанов — Семёнов — Жафяров;
Лямкин — Дронов, Слепышев — Карнаухов — Кетов, Якимов.
У сборной России будет суперзвено Шипачёва. Оно должно порвать шведов
Хоккеисты национальной команды провели открытую тренировку, а затем ответили на вопросы журналистов.
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