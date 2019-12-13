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Турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019

Турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019
Хоккей / Евротур 0

12 декабря стартовал второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Сборная России стартовала на домашнем этапе неудачно, проиграв Швеции со счётом 3:4. В другом матче сборная Чехии победила Финлядию со счётом 4:3 ОТ.

Календарь Кубка Первого канала

После первого дня турнирная таблица Кубка Первого канала выглядит так:
Швеция — 3 очка
Чехия — 2 очка
Финляндия — 1 очко
Россия — 0 очков.

Турнирная таблица Кубка Первого канала

Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч со Швецией, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм не принёс россиянам успеха.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4
Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.
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