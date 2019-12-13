Турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019

12 декабря стартовал второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Сборная России стартовала на домашнем этапе неудачно, проиграв Швеции со счётом 3:4. В другом матче сборная Чехии победила Финлядию со счётом 4:3 ОТ.
Календарь Кубка Первого канала
После первого дня турнирная таблица Кубка Первого канала выглядит так:
Швеция — 3 очка
Чехия — 2 очка
Финляндия — 1 очко
Россия — 0 очков.
Турнирная таблица Кубка Первого канала
Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч со Швецией, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм не принёс россиянам успеха.
- 13 декабря 2019
-
00:00
- 12 декабря 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:40
-
23:21
-
23:07
-
23:03
-
23:01
-
22:53
-
22:48
-
22:42
-
22:29
-
22:25
-
22:22
-
22:18
-
22:08
-
21:36
-
21:25
-
21:01
-
20:58
-
20:52
-
20:31
-
20:16
-
19:51
-
19:24
-
18:54
-
18:47
-
18:20
-
18:00
-
17:45
-
17:23
-
17:19
-
16:56
-
16:23
-
16:00