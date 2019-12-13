Турнирное положение команд на Кубке Первого канала — 2019

12 декабря стартовал второй этап Еврохоккейтура — Кубок Первого канала. Сборная России стартовала на домашнем этапе неудачно, проиграв Швеции со счётом 3:4. В другом матче сборная Чехии победила Финлядию со счётом 4:3 ОТ.



Календарь Кубка Первого канала



После первого дня турнирная таблица Кубка Первого канала выглядит так:

Швеция — 3 очка

Чехия — 2 очка

Финляндия — 1 очко

Россия — 0 очков.



Турнирная таблица Кубка Первого канала



Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч со Швецией, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода Швеция забила вновь усилиями форварда Мальте Стрёмвалля. Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, удачный бросок в актив записал нападающий Вадим Шипачёв. В третьем периоде у россиян дубль удался Кириллу Капризову, у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм не принёс россиянам успеха.

Тройка Шипачёва показала суперхоккей. Без неё Россия попала бы шведам 0:4 Наша команда провалила начало матча, а когда проснулось первое звено, то было уже поздно.