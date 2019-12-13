Результаты матчей НХЛ 12 декабря 2019 года

12 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 12 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:2. Для команды Брюса Кэссиди это поражение стало пятым кряду. При этом перед продолжающейся серией неудач финалист прошлого Кубка Стэнли выиграл восемь матчей подряд.

«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:0 ОТ. В матче не принимал участия Евгений Малкин.

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3. Хозяева проиграли во втором матче кряду.

«Баффало Сэйбрз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:3. Хозяева победили в третьем матче кряду.

«Детройт Ред Уингз» — «Виннипег Джетс» — 5:2. Команда Джеффа Блэшилла прервала 12-матчевую серию поражений.

«Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:2.

«Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5.

«Калгари Флэймз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. Хозяева победили в седьмом матче кряду после отставки главного тренера Билла Питерса.

«Аризона Койотс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2.

«Ванкувер Кэнакс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:0 ОТ.

«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2.

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:6. Это был первый матч для хозяев после отставки главного тренера Питера Дебура.