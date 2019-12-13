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Результаты матчей НХЛ 12 декабря 2019 года

Результаты матчей НХЛ 12 декабря 2019 года
Хоккей / НХЛ 0

12 декабря в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги состоялось 12 матчей.

Турнирная таблица и результаты всех матчей НХЛ

«Тампа-Бэй Лайтнинг» — «Бостон Брюинз» — 3:2. Для команды Брюса Кэссиди это поражение стало пятым кряду. При этом перед продолжающейся серией неудач финалист прошлого Кубка Стэнли выиграл восемь матчей подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
3 : 2
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 Бержерон (Маршан, Макэвой) – 04:26' (5x5)   1:1 Стэмкос (Кучеров) – 32:35' (5x4)   2:1 Пойнт (Кучеров, Хедман) – 44:07' (5x4)   3:1 Стэмкос – 55:13' (5x5)   3:2 Мур (Бьорк) – 56:45' (5x5)

«Питтсбург Пингвинз» — «Коламбус Блю Джекетс» — 1:0 ОТ. В матче не принимал участия Евгений Малкин.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
Окончен
1 : 0
ОТ
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
1:0 Раст (Летанг, Гюнцель) – 63:02' (4x3)

«Флорида Пантерз» — «Нью-Йорк Айлендерс» — 1:3. Хозяева проиграли во втором матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
Окончен
1 : 3
Нью-Йорк Айлендерс
Нью-Йорк
0:1 Тэйвз (Эберле, Ли) – 20:49' (5x4)   0:2 Барзал (Эберле, Бейли) – 24:40' (5x4)   1:2 Хоффман (Писик, Коннолли) – 29:36' (5x5)   1:3 Ли – 59:57' (en)

«Баффало Сэйбрз» — «Нэшвилл Предаторз» — 4:3. Хозяева победили в третьем матче кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:00 МСК
Баффало Сэйбрз
Баффало
Окончен
4 : 3
Нэшвилл Предаторз
Нэшвилл
0:1 Дюшейн (Туррис) – 00:57' (5x5)   1:1 Веси (Ристолайнен) – 14:33' (5x5)   1:2 Сиссонс (Эллис) – 15:32' (5x5)   2:2 Айкел (Райнхарт, Миллер) – 24:55' (5x5)   3:2 Айкел (Йокихарью, Далин) – 34:21' (5x5)   3:3 Джохансен (Форсберг, Йернкрок) – 36:07' (5x5)   4:3 Олофссон (Монтур, Райнхарт) – 48:29' (5x5)

«Детройт Ред Уингз» — «Виннипег Джетс» — 5:2. Команда Джеффа Блэшилла прервала 12-матчевую серию поражений.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
Окончен
5 : 2
Виннипег Джетс
Виннипег
1:0 Хельм – 07:49' (5x5)   2:0 Фаббри (Задина, Гронек) – 13:47' (5x4)   3:0 Фаббри (Задина) – 23:35' (5x5)   3:1 Коннор (Больё, Шайфли) – 27:16' (5x5)   3:2 Коннор (Лайне, Шайфли) – 32:57' (5x5)   4:2 Задина (Гронек, Фаббри) – 39:36' (5x4)   5:2 Гронек (Немет, Бернье) – 58:08' (en)

«Сент-Луис Блюз» — «Вегас Голден Найтс» — 4:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
4 : 2
Вегас Голден Найтс
Парадайс
1:0 Макикерн (де ла Роуз, Сундквист) – 04:52' (5x5)   1:1 Пасиоретти (Стоун, Стивенсон) – 05:17' (5x5)   1:2 Каррье (Ривз, Шмидт) – 12:28' (5x5)   2:2 Сундквист (Пьетранджело) – 21:34' (5x5)   3:2 Шварц (Шенн, Фолк) – 34:53' (5x5)   4:2 Томас (Парэйко, О'Райлли) – 35:32' (5x5)

«Миннесота Уайлд» — «Эдмонтон Ойлерз» — 6:5.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
6 : 5
Эдмонтон Ойлерз
Эдмонтон
0:1 Клефбом (Ганье, Нил) – 08:00' (5x5)   1:1 Гринвей (Суси, Канин) – 12:35'   2:1 Цукер (Стаал, Цуккарелло) – 19:42' (5x5)   2:2 Драйзайтль (Макдэвид, Клефбом) – 22:00' (5x4)   3:2 Фолиньо (Хартман, Раск) – 23:46' (5x5)   4:2 Донато (Суси) – 27:50' (5x5)   4:3 Хас (Ларссон) – 50:43' (5x5)   4:4 Макдэвид (Бир, Нурс) – 52:49' (5x5)   5:4 Стаал (Цукер, Сутер) – 55:13' (5x5)   6:4 Канин (Гринвей, Эрикссон Эк) – 56:21' (5x5)   6:5 Нил (Кассиан, Ньюджент-Хопкинс) – 59:11' (6x5)

«Калгари Флэймз» — «Торонто Мэйпл Лифс» — 4:2. Хозяева победили в седьмом матче кряду после отставки главного тренера Билла Питерса.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
4 : 2
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Таварес (Марнер, Бэрри) – 08:24' (5x5)   1:1 Хэмоник (Монахан, Джордано) – 16:23' (5x5)   1:2 Марнер (Таварес, Сеси) – 34:06' (5x5)   2:2 Годро (Баклунд) – 40:19' (5x5)   3:2 Фролик (Ридер) – 41:59' (5x5)   4:2 Годро (Хэмоник, Монахан) – 42:49' (5x5)

«Аризона Койотс» — «Чикаго Блэкхоукс» — 5:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 05:00 МСК
Аризона Койотс
Глендейл
Окончен
5 : 2
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1:0 Грабнер (Ричардсон, Хиностроза) – 02:56' (5x5)   2:0 Келлер (Истерли, Хиностроза) – 05:03' (5x5)   3:0 Ричардсон (Чикран, Хиностроза) – 15:04' (5x5)   3:1 Тэйвз (Кубалик, Гилберт) – 26:02' (5x5)   4:1 Шмальц (Дворак) – 28:25' (5x5)   4:2 Строум (Дебринкэт, Густафссон) – 52:58' (5x4)   5:2 Келлер (Дворак, Сёдерберг) – 57:53' (5x5)

«Ванкувер Кэнакс» — «Каролина Харрикейнз» — 1:0 ОТ.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
Окончен
1 : 0
ОТ
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Петтерссон (Бёзер) – 60:40' (3x3)

«Анахайм Дакс» — «Лос-Анджелес Кингз» — 1:2.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
0:1 Лафф (Тоффоли, Рой) – 18:31' (5x5)   0:2 Картер (Даути, Тоффоли) – 24:27' (5x3)   1:2 Грант (Сильверберг, Комтуа) – 45:12' (5x4)

«Сан-Хосе Шаркс» — «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:6. Это был первый матч для хозяев после отставки главного тренера Питера Дебура.

НХЛ - регулярный чемпионат
13 декабря 2019, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
Окончен
3 : 6
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
1:0 Гертл – 09:13' (4x5)   1:1 Фаст (Хитил, Маккегг) – 25:02' (5x5)   1:2 Панарин (Строум, Шей) – 27:56' (5x5)   2:2 Кутюр (Майер) – 31:32' (5x5)   3:2 Диллон (Лабанк, Торнтон) – 44:12' (5x5)   3:3 Зибанеджад (Деанджело, Панарин) – 48:49' (5x4)   3:4 Зибанеджад (Крайдер, Фаст) – 53:10' (5x5)   3:5 Панарин (Хитил, Крайдер) – 56:49' (5x5)   3:6 Панарин – 57:36' (en)
Панарин оформил третий хет-трик в карьере. Все в матчах с участием «Рейнджерс»
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