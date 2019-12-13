Итоги игрового дня НХЛ 12 декабря 2019 года для российских хоккеистов

12 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил третий хет-трик в карьере и первый в составе «синерубашечников». Форвард Павел Бучневич завершил матч, выигранный со счётом 6:3, с показателем полезности «-3».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Игровое время нападающего составило 19 минут 25 секунд с показателем полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв, проведя на льду 19 минут и 11 секунд, результативными действиями не отметился. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 19 секунд. Результативными действиями не отметился. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков. Нападающий Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и 5 секунд, завершив матч с показателем полезности «-1».

Голкипер Клуб Сейвы %ОБ Счёт Василевский «Тампа» 27 из 29 93,1 3:2 Бобровский «Флорида» 27 из 29 93,1 1:3

Игрок Клуб Очки +/- Штраф Броски Хиты Блоки Вбрасывания Время Кучеров (н) «Тампа» 0+2 -1 0 3 0 0 0% 19.25 Дадонов (н) «Флорида» 0+0 -1 0 3 0 0 - 17.05 Зыков (н) «Вегас» 0+0 0 0 2 0 0 - 17.16 Барбашёв (н) «Сент-Луис» 0+0 -1 0 2 2 1 - 15.04 Михеев (н) «Торонто» 0+0 0 0 5 0 1 - 11.44 Свечников (н) «Каролина» 0+0 0 2 4 2 1 - 15.04 Панарин (н) «Рейнджерс» 3+1 +3 0 4 1 0 - 17.46 Бучневич (н) «Рейнджерс» 0+0 -3 0 0 2 1 - 15.45 Сергачёв (з) «Тампа» 0+0 0 0 1 1 2 - 19.11 Гавриков (з) «Коламбус» 0+0 0 0 1 0 2 - 19.19 Любушкин (з) «Аризона» 0+0 +2 0 1 4 2 - 17.06