Итоги игрового дня НХЛ 12 декабря 2019 года для российских хоккеистов

12 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.
Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил третий хет-трик в карьере и первый в составе «синерубашечников». Форвард Павел Бучневич завершил матч, выигранный со счётом 6:3, с показателем полезности «-3».
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Игровое время нападающего составило 19 минут 25 секунд с показателем полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв, проведя на льду 19 минут и 11 секунд, результативными действиями не отметился. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков.
Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 19 секунд. Результативными действиями не отметился. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков. Нападающий Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и 5 секунд, завершив матч с показателем полезности «-1».
|Голкипер
|Клуб
|Сейвы
|%ОБ
|Счёт
|Василевский
|«Тампа»
|27 из 29
|93,1
|3:2
|Бобровский
|«Флорида»
|27 из 29
|93,1
|1:3
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+2
|-1
|0
|3
|0
|0
|0%
|19.25
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|-1
|0
|3
|0
|0
|-
|17.05
|Зыков (н)
|«Вегас»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|17.16
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|-1
|0
|2
|2
|1
|-
|15.04
|Михеев (н)
|«Торонто»
|0+0
|0
|0
|5
|0
|1
|-
|11.44
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+0
|0
|2
|4
|2
|1
|-
|15.04
|Панарин (н)
|«Рейнджерс»
|3+1
|+3
|0
|4
|1
|0
|-
|17.46
|Бучневич (н)
|«Рейнджерс»
|0+0
|-3
|0
|0
|2
|1
|-
|15.45
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|2
|-
|19.11
|Гавриков (з)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|1
|0
|2
|-
|19.19
|Любушкин (з)
|«Аризона»
|0+0
|+2
|0
|1
|4
|2
|-
|17.06
- 13 декабря 2019
-
11:59
-
11:46
-
11:41
-
11:20
-
11:02
-
10:40
-
10:27
-
10:14
-
10:01
-
09:45
-
09:18
-
09:13
-
09:06
-
08:58
-
08:52
-
08:25
-
08:10
-
07:49
-
07:44
-
07:22
-
07:10
-
07:02
-
06:44
-
06:29
-
06:16
-
06:09
-
06:08
-
05:54
-
04:43
-
02:56
-
00:00
- 12 декабря 2019
-
23:51
-
23:41
-
23:40
-
23:21