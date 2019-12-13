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Итоги игрового дня НХЛ 12 декабря 2019 года для российских хоккеистов

Итоги игрового дня НХЛ 12 декабря 2019 года для российских хоккеистов
Хоккей / НХЛ 0

12 декабря в Национальной хоккейной лиге было сыграно 12 матчей, в которых приняли участие 13 российских хоккеистов.

Нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин оформил третий хет-трик в карьере и первый в составе «синерубашечников». Форвард Павел Бучневич завершил матч, выигранный со счётом 6:3, с показателем полезности «-3».

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров отдал две голевые передачи. Игровое время нападающего составило 19 минут 25 секунд с показателем полезности «-1». Защитник Михаил Сергачёв, проведя на льду 19 минут и 11 секунд, результативными действиями не отметился. Голкипер Андрей Василевский отразил 27 из 29 бросков.

Защитник «Коламбуса» Владислав Гавриков провёл на площадке 19 минут и 19 секунд. Результативными действиями не отметился. Голкипер «Флориды» Сергей Бобровский отразил 27 из 29 бросков. Нападающий Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут и 5 секунд, завершив матч с показателем полезности «-1».

ГолкиперКлубСейвы%ОБСчёт
Василевский«Тампа»27 из 2993,13:2
Бобровский«Флорида»27 из 2993,11:3
ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Кучеров (н)«Тампа»0+2-103000%19.25
Дадонов (н)«Флорида»0+0-10300-17.05
Зыков (н)«Вегас»0+000200-17.16
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+0-10221-15.04
Михеев (н)«Торонто»0+000501-11.44
Свечников (н)«Каролина»0+002421-15.04
Панарин (н)«Рейнджерс»3+1+30410-17.46
Бучневич (н)«Рейнджерс»0+0-30021-15.45
Сергачёв (з)«Тампа»0+000112-19.11
Гавриков (з)«Коламбус»0+000102-19.19
Любушкин (з)«Аризона»0+0+20142-17.06
У Кучерова как будто глаза на затылке! Две передачи и конец серии без очков
Кучеров великолепно чувствовал партнёров, которым оставалось только не промахнуться.
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