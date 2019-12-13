Видеообзор матча Россия — Швеция на Кубке Первого канала—2019

Вчера, 12 декабря, сборная России проиграла команде Швеции со счётом 3:4 в дебютном матче домашнего Кубка Первого канала.

Турнирная таблица Кубка Первого канала

Подопечные Алексея Кудашова неудачно начали матч, пропустив две шайбы за первый период. Авторами точных бросков стали шведские нападающие Андре Петерссон и Даниэль Бродин. На старте второго периода шведы довели счёт до разгромного усилиями форварда Мальте Стрёмвалля.

Сразу после гола россияне провели замену вратаря: Александра Самонова сменил Илья Сорокин. До перерыва России удалось отыграть одну шайбу, голевой бросок удался нападающему Вадиму Шипачёву. В третьем периоде дубль удался Кириллу Капризову, а у шведов гол на счету Даниэля Заара. Финальный штурм успеха россиянам не принёс.

Видеообзор лучших моментов матча можно посмотреть на сайте Первого канала.

Кудашов: со второго периода у Швеции бросков не было. Такую сборную хотим видеть