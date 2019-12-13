Голкипер Галимов: семь месяцев ничего не делал. До сих пор набираю кондиции

Вратарь «Трактора» Станислав Галимов поделился мнением о причинах неудачной игры в нынешнем сезоне.

«Сейчас пауза была, вкатился немножко, сыграл одну игру. Неудачный дебют получился потому, что я сразу приехал из «Металлурга» сюда на выездную серию. В Магнитогорске не тренировался, не было льда, мне запрещали кататься. Я приехал в «Трактор», буквально один раз потренировался и сразу вышел на матч.

Мне надо набирать форму, у меня была большая пауза в связи с прошлогодней травмой, семь месяцев практически ничего не делал, можно сказать, до сих пор набираю кондиции, на каждой тренировке стараюсь выкладываться на 200%.

Сейчас у нас, вратарей, большая ответственность, мы должны помогать ребятам. Но и с ребят ответственности никто не снимал, нужно забивать больше голов, увереннее в обороне играть», — передаёт слова Галимова корреспондент «Чемпионата» Глеб Бурков.