Потанин рассказал о перспективах Ночной хоккейной лиги

Руководство Ночной хоккейной лиги (НХЛ) восстановит плотную связь с регионами страны, а также наладит работу мандатной комиссии. Об этом в интервью «Советскому спорту» заявил Владимир Потанин, глава попечительского совета Фонда НХЛ.
«Ведь как это должно работать в НХЛ? Есть дивизионы, и внутри каждого проходит собрание своих команд. Они выбирают своего представителя, с кем НХЛ заключает соглашение и финансирует проведение соревнований в этом дивизионе. Человек, нанятый НХЛ, подотчётен своему собранию. В этом смысл самоорганизации», — рассказал Потанин.
Он также посетовал, что многие представители назначаются «просто так». «Не удалось договориться в дивизионе, или махнули рукой. Отсюда идут шероховатости, возникает несправедливость, — рассуждает Потанин. — Мы это исправим».
Потанин также рассказал, что будет налажена работа мандатной комиссии. «Поступают сигналы, что порой в лиге спортивный принцип нарушается. Что где-то за любителей играют профи, игроки ходят из команды в команду. Нюансы не фатальные, они не портят всей идеи. Но оставляют неприятное послевкусие», — отметил Потанин.
Ранее в подмосковном «Лужки.клубе» состоялся матч «Связь поколений». Матч был организован Федерацией хоккея России и Ночной хоккейной лигой при поддержке компании «Норникель».
- 13 декабря 2019
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