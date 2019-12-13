Президент «Куньлуня»: сейчас у нас игроки сильнее, чем в предыдущих сезонах

Президент «Куньлунь Ред Стар» Ао Мэн поделилась мнением о составе команды из Пекина. Также президент сообщила, что игрокам будут и дальше выдаваться китайские паспорта.

«Конечно, мы продолжим давать китайское гражданство игрокам «Куньлуня». У нас есть несколько хороших игроков, которые играют за команду уже один-два года. Мы планируем сделать им китайские паспорта.

В этом сезоне мы выступаем лучше, чем в предыдущих. Построить команду в КХЛ намного сложнее, чем сделать хорошую женскую команду, мы не можем играть только чисто китайскими хоккеистами, потому что их уровень недостаточно высок, чтобы конкурировать. Но самые сильные китайские игроки будут играть в КХЛ.

Индивидуально сейчас у нас игроки сильнее, чем во всех предыдущих сезонах. Но многие пришли по ходу сезона, и команда вместе сыграла только около 20 игр. А костяк многих других команд остаётся неизменным, и они сыграли вместе 200 игр. По отдельности наши игроки сильны, но как команда пока не очень хороши, требуется время.

У нас новая команда, нам приходится много летать, и мы из Китая. Некоторые североамериканские игроки не очень верят в то, что в Китае можно сделать сильную хоккейную команду, поэтому мы испытываем трудности с формированием состава. В этом сезоне таблица очень плотная, и мы надеемся попасть в плей-офф и верим в это», — цитирует Мэн ТАСС.