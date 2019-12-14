История личных встреч сборных России и Чехии на Кубке Первого канала
Сегодня, 14 декабря, в Москве состоится матч сборной России с командой Чехии на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало — в 15:00 мск.
Календарь Кубка Первого канала
Сборные России и Чехии встречались на российском этапа Еврохоккейтура 26 раз: 17 побед на счету хоккеистов сборной России, семь – у сборной Чехии, две встречи завершились вничью.
|Дата
|Турнир
|Матч
|Счёт
|1993
|Приз «Известий»
|Россия — Чехия
|1:1 (0:1, 0:0, 1:0)
|20.12.1994
|Приз «Известий»
|Россия — Чехия
|1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
|17.12.1995
|Приз «Известий»
|Россия — Чехия
|6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
|1996
|Приз «Известий»
|Россия — Чехия
|3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
|19.12.1997
|Кубок «Балтики»
|Россия — Чехия
|1:7 (0:0, 1:7, 0:0)
|21.12.1997
|Кубок «Балтики»
|Россия — Чехия
|0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
|1998
|Кубок «Балтики»
|Россия — Чехия
|3:5 (0:0, 3:1, 0:4)
|19.12.1999
|Кубок «Балтики»
|Россия — Чехия
|1:1 (0:1, 0:0, 1:0)
|18.12.2000
|Кубок «Балтики»
|Россия — Чехия
|5:4 Б (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)
|21.12.2001
|Кубок «Балтики»
|Россия — Чехия
|0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
|22.11.2002
|Кубок «Балтики»
|Россия — Чехия
|4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
|21.12.2003
|Московский международный турнир
|Россия — Чехия
|3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
|19.12.2004
|Кубок РОСНО
|Россия — Чехия
|1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
|18.12.2005
|Кубок РОСНО
|Россия — Чехия
|3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
|17.12.2006
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
|16.12.2007
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
|20.12.2008
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
|20.12.2009
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
|18.12.2010
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|3:1 (2:0, 1:1, 1:0)
|18.12.2011
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
|15.12.2012
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
|22.12.2013
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
|21.12.2014
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
|20.12.2015
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|2:4 (0:1, 2:3, 0:0)
|16.12.2016
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
|15.12.2018
|Кубок Первого канала
|Россия — Чехия
|7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
Россия хочет обыграть Чехию на Кубке Первого канала. Чем ответит Ржига? LIVE
Второй матч команды Алексея Кудашова на домашнем этапе Евротура. Всё самое интересное – в нашем онлайне.
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