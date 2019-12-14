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История личных встреч сборных России и Чехии на Кубке Первого канала

История личных встреч сборных России и Чехии на Кубке Первого канала
Хоккей / Евротур 0

Сегодня, 14 декабря, в Москве состоится матч сборной России с командой Чехии на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало — в 15:00 мск.

Календарь Кубка Первого канала

Сборные России и Чехии встречались на российском этапа Еврохоккейтура 26 раз: 17 побед на счету хоккеистов сборной России, семь – у сборной Чехии, две встречи завершились вничью.

ДатаТурнирМатчСчёт
1993Приз «Известий»Россия — Чехия1:1 (0:1, 0:0, 1:0)
20.12.1994Приз «Известий»Россия — Чехия1:0 (1:0, 0:0, 0:0)
17.12.1995Приз «Известий»Россия — Чехия6:2 (2:1, 1:0, 3:1)
1996Приз «Известий»Россия — Чехия3:1 (0:0, 0:1, 3:0)
19.12.1997Кубок «Балтики»Россия — Чехия1:7 (0:0, 1:7, 0:0)
21.12.1997Кубок «Балтики»Россия — Чехия0:1 (0:1, 0:0, 0:0)
1998Кубок «Балтики»Россия — Чехия3:5 (0:0, 3:1, 0:4)
19.12.1999Кубок «Балтики»Россия — Чехия1:1 (0:1, 0:0, 1:0)
18.12.2000Кубок «Балтики»Россия — Чехия5:4 Б (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0)
21.12.2001Кубок «Балтики»Россия — Чехия0:4 (0:3, 0:1, 0:0)
22.11.2002Кубок «Балтики»Россия — Чехия4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0)
21.12.2003Московский международный турнирРоссия — Чехия3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0)
19.12.2004Кубок РОСНОРоссия — Чехия1:0 (0:0, 1:0, 0:0)
18.12.2005Кубок РОСНОРоссия — Чехия3:1 (3:0, 0:0, 0:1)
17.12.2006Кубок Первого каналаРоссия — Чехия4:1 (0:0, 2:0, 2:1)
16.12.2007Кубок Первого каналаРоссия — Чехия5:1 (2:1, 1:0, 2:0)
20.12.2008Кубок Первого каналаРоссия — Чехия5:2 (2:0, 1:2, 2:0)
20.12.2009Кубок Первого каналаРоссия — Чехия4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)
18.12.2010Кубок Первого каналаРоссия — Чехия3:1 (2:0, 1:1, 1:0)
18.12.2011Кубок Первого каналаРоссия — Чехия3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1)
15.12.2012Кубок Первого каналаРоссия — Чехия6:0 (2:0, 2:0, 2:0)
22.12.2013Кубок Первого каналаРоссия — Чехия1:2 (0:0, 0:0, 1:2)
21.12.2014Кубок Первого каналаРоссия — Чехия3:2 (2:0, 1:1, 0:1)
20.12.2015Кубок Первого каналаРоссия — Чехия2:4 (0:1, 2:3, 0:0)
16.12.2016Кубок Первого каналаРоссия — Чехия5:1 (3:0, 0:1, 2:0)
15.12.2018Кубок Первого каналаРоссия — Чехия7:2 (2:1, 3:0, 2:1)
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