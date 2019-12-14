История личных встреч сборных России и Чехии на Кубке Первого канала

Сегодня, 14 декабря, в Москве состоится матч сборной России с командой Чехии на втором этапе Евротура — Кубке Первого канала. Начало — в 15:00 мск.

Календарь Кубка Первого канала

Сборные России и Чехии встречались на российском этапа Еврохоккейтура 26 раз: 17 побед на счету хоккеистов сборной России, семь – у сборной Чехии, две встречи завершились вничью.

Дата Турнир Матч Счёт 1993 Приз «Известий» Россия — Чехия 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) 20.12.1994 Приз «Известий» Россия — Чехия 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) 17.12.1995 Приз «Известий» Россия — Чехия 6:2 (2:1, 1:0, 3:1) 1996 Приз «Известий» Россия — Чехия 3:1 (0:0, 0:1, 3:0) 19.12.1997 Кубок «Балтики» Россия — Чехия 1:7 (0:0, 1:7, 0:0) 21.12.1997 Кубок «Балтики» Россия — Чехия 0:1 (0:1, 0:0, 0:0) 1998 Кубок «Балтики» Россия — Чехия 3:5 (0:0, 3:1, 0:4) 19.12.1999 Кубок «Балтики» Россия — Чехия 1:1 (0:1, 0:0, 1:0) 18.12.2000 Кубок «Балтики» Россия — Чехия 5:4 Б (1:2, 1:2, 2:0, 0:0, 1:0) 21.12.2001 Кубок «Балтики» Россия — Чехия 0:4 (0:3, 0:1, 0:0) 22.11.2002 Кубок «Балтики» Россия — Чехия 4:3 Б (2:1, 1:1, 0:1, 0:0, 1:0) 21.12.2003 Московский международный турнир Россия — Чехия 3:2 Б (1:1, 0:1, 1:0, 0:0, 1:0) 19.12.2004 Кубок РОСНО Россия — Чехия 1:0 (0:0, 1:0, 0:0) 18.12.2005 Кубок РОСНО Россия — Чехия 3:1 (3:0, 0:0, 0:1) 17.12.2006 Кубок Первого канала Россия — Чехия 4:1 (0:0, 2:0, 2:1) 16.12.2007 Кубок Первого канала Россия — Чехия 5:1 (2:1, 1:0, 2:0) 20.12.2008 Кубок Первого канала Россия — Чехия 5:2 (2:0, 1:2, 2:0) 20.12.2009 Кубок Первого канала Россия — Чехия 4:3 Б (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0) 18.12.2010 Кубок Первого канала Россия — Чехия 3:1 (2:0, 1:1, 1:0) 18.12.2011 Кубок Первого канала Россия — Чехия 3:4 Б (1:1, 2:1, 0:1, 0:0, 0:1) 15.12.2012 Кубок Первого канала Россия — Чехия 6:0 (2:0, 2:0, 2:0) 22.12.2013 Кубок Первого канала Россия — Чехия 1:2 (0:0, 0:0, 1:2) 21.12.2014 Кубок Первого канала Россия — Чехия 3:2 (2:0, 1:1, 0:1) 20.12.2015 Кубок Первого канала Россия — Чехия 2:4 (0:1, 2:3, 0:0) 16.12.2016 Кубок Первого канала Россия — Чехия 5:1 (3:0, 0:1, 2:0) 15.12.2018 Кубок Первого канала Россия — Чехия 7:2 (2:1, 3:0, 2:1)