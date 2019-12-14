Йордан: этап Евротура в Москве для российских болельщиков почти чемпионат мира

Чешский защитник «Амура» Михал Йордан поделился ожиданиями от матча национальной команды со сборной России на Кубке Первого канала.

««Амур» и без меня хорошо представлен в Москве. В сборную Чехии пригласили игроков нашего клуба во все линии — вратаря Марека Лангхамера, защитника Ондржея Витасека, форвардов Томаша и Гинека Зогорну. Практически хабаровская пятёрка!

Если говорить обо мне, то перед чемпионатом мира почувствовал, что тренерский штаб делает ставку на других защитников. Я выходил в сборной в четвертой паре, получал меньше десяти минут игрового времени. Это тяжёлый режим — особенно после «Амура», где меня видят в роли одного из лидеров. В такой ситуации лучше никому не надоедать и всё внимание уделить клубу. Что и сделал.

Я уже четыре года выступаю в России, поэтому знаю, что домашний этап Евротура для ваших болельщиков — очень большой турнир, практически чемпионат мира. Россия собрала сильный состав, нашей команде будет не просто. Особенно после того, как на Кубке Карьяла сборная Чехии показала очень качественный хоккей, победив в том числе и российскую команду, которая теперь нацелена на реванш», — цитирует Russia-Hockey.