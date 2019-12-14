М. Григоренко: Россия никого не боится. Разберём финнов и будем готовы

Нападающий сборной России Михаил Григоренко подвёл итоги матча с Чехией (4:3 Б) на Кубке Первого канала.



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«Начали вроде неплохо, создали кучу моментов, не забили. Чехи перехватили инициативу. Можно было спокойно забивать, доводить матч до победы. Так получилось, но ничего страшного. Хорошо, что выиграли по буллитам. Тяжёлый матч получился, но ничего страшного. Завтра новый день, отдохнём, выспимся.



В зоне обороны нужно лучше играть, пособраннее. Реализация моментов хромает, большинство тоже можно улучшить. Во всём надо прибавить.



Шипачёв мне в большинстве здорово отдал, вчера тренировали этот бросок. Хорошо отдал, я бросил и хорошо попал по воротам.



В прошлом году играли на футбольном стадионе, очень крутое зрелище, не очень часто удаётся играть на таких стадионах. Все очень рады, с нетерпением ждём этого матча, надеемся не разочаровать наших болельщиков, добиться победы. Большая арена, будет много болельщиков. Надо постараться сразу войти в игру, не нервничать.



Боимся ли финнов, у которых забил вратарь? Даже вратарь? Ничего себе… Россия никого не боится. Готовимся играть, финны – хороший соперник. Разберём их и будем готовы», — передаёт слова Григоренко корреспондент «Чемпионата» Павел Панышев.

Сборная России при Кудашове пугает. Обыграли чехов только по буллитам Снова не смогли пропустить меньше трёх шайб, упустили преимущество и могли легко проиграть этот матч. Всех спас Сорокин.