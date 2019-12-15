Андерсен стал четвёртым голкипером в НХЛ по скорости достижения 200 побед

В очередном матче Национальной хоккейной лиги «Эдмонтон Ойлерз» принимал «Торонто Мэйпл Лифс». Встреча состоялась на стадионе «Роджерс Плэйс» и завершилась гостевой победой со счётом 4:1.

Голкипер «кленовых листьев» Фредерик Андерсен одержал 200-ю победу в НХЛ — он достиг этого рубежа, сыграв 344 матча, что стало четвёртым по скорости показателем в истории лиги. Рекорд принадлежит Кену Драйдену (309), второе место занимает голкипер «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби (319), топ-3 замыкает Жак Плант (340).

«Это всего лишь означает, что я играл в хороших командах, а вокруг меня были хорошие партнёры. В одиночку матчи не выигрывают. Нужно вносить свой вклад и надеяться, что остальные парни сделают своё дело», — сказал Андерсен.