Пашков: с Кравцовым в «Тракторе» работать не стали, и его уже нет в России

Олимпийский чемпион Александр Пашков после двух матчей сборной России на Кубке Первого канала поднял вопрос развития молодых игроков в российском хоккее.

«Матчи со шведами и чехами, несмотря на разный результат, получились похожими. Мы вновь не увидели цельной игры, подъёмы сменялись провалами. С чехами, например, начали хорошо. Со шведами, наоборот, проспали старт.



Но всё это детали. Суть в том, что в пяти матчах под руководством Алексея Кудашова наша команда ни разу не выиграла в основное время. На мой взгляд, тренерский штаб никак не может нащупать правильный состав и эффективные связки. Через сборную проходят потоки игроков, но каких-то открытий, за исключением звена Шипачева, мы, к сожалению, не видим. Мне кажется, Кудашов растерян.

В КХЛ мы получили очень напряжённый и конкурентный сезон, но это следствие прежде всего того, что сдали лидеры. И не могу сказать, что в целом уровень КХЛ повысился.

Другой тревожный звонок — отсутствие молодых открытий. Год назад выстрелили, например, Денисенко, Кравцов и Коваленко, в этом сезоне каких-то ярких сюрпризов нет, молодёжь получает мало шансов. Характерный пример — Кравцов, который вернулся из «Рейнджерс» и с которым в «Тракторе» не стали тщательно работать, а переправили в ВХЛ. В итоге Кравцова уже нет в России.

Нужно отдать должное Кудашову, он ищет, широко открывает двери в сборную. Но уровень большинства новичков пока недостаточный, что и отражается на результате. При этом олимпийская сборная накануне проигрывает Швейцарии — 2:7. Выводы делайте сами», — цитирует Пашкова Russia-Hockey.

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