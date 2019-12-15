Михеев: долго не мог забить, переживал, но сейчас в голове порядок
Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев высказался после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1). Россиянин забросил победную шайбу, прервав 21-матчевую безголевую серию.
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«Долгое время не мог забить, немного переживал, но сейчас чувствую, что в голове порядок. Очень важно, что мы одержали победу и проводим хороший выезд», – цитирует Михеева пресс-служба НХЛ.
Нападающий «Торонто» провёл на площадке 14 минут 5 секунд при показателе полезности «+2». Россиянин забил пятый гол в сезоне. Теперь на счету игрока 18 (5+13) очков в 34 матчах сезона при полезности «+5». Михеев проводит дебютный сезон в НХЛ.
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- 15 декабря 2019
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