Михеев: долго не мог забить, переживал, но сейчас в голове порядок

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Илья Михеев высказался после победы в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Эдмонтон Ойлерз» (4:1). Россиянин забросил победную шайбу, прервав 21-матчевую безголевую серию.

Турнирная таблица и результаты матчей регулярного чемпионата НХЛ

«Долгое время не мог забить, немного переживал, но сейчас чувствую, что в голове порядок. Очень важно, что мы одержали победу и проводим хороший выезд», – цитирует Михеева пресс-служба НХЛ.

Статистика Ильи Михеева

Нападающий «Торонто» провёл на площадке 14 минут 5 секунд при показателе полезности «+2». Россиянин забил пятый гол в сезоне. Теперь на счету игрока 18 (5+13) очков в 34 матчах сезона при полезности «+5». Михеев проводит дебютный сезон в НХЛ.

Кифи: звено Михеева достойно похвалы. Оно было великолепно